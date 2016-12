El Ayuntamiento duda que pueda ceder el padrón para el cobro del ICA y la DGA le recuerda que "debe cumplir la ley"

Zaragoza

Zaragoza.- El Ayuntamiento de Zaragoza ha advertido de que, desde el punto de vista técnico, existen "problemas técnicos" para trasladar los datos del censo al Gobierno de Aragón para que este pueda girar los recibos del Impuesto por la Contaminación de las Aguas (ICA). Ha sido la concejal de Medio Ambiente, Teresa Artigas, la que ha puesto de manifiesto las "dudas jurídicas" existentes sobre la capacidad del Consistorio para entregar esos datos, indicando, a su vez, que se ha encargado un informe para cobrarlo.

Por su parte y ante el anuncio de este encargo, la directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Inés Torralba, ha manifestado que "es responsabilidad del alcalde y de su equipo de gobierno cumplir con las leyes vigentes y proporcionar a la administración autonómica los datos que necesita para la gestión del impuesto".

Torralba ha recordado a los responsables municipales que el Ayuntamiento puede cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) porque Hacienda le facilita los datos catastrales y que el intercambio de datos fiscales entre administraciones entra "dentro de la normalidad" en el cumplimiento de las leyes, en este caso la Ley Tributaria y la Ley de Aguas y Ríos.

Las "excusas", ha añadido la directora del IAA, tampoco pueden ser de tipo técnico, porque se trata de "administraciones modernas que ya han realizado las pruebas técnicas necesarias para el intercambio de ficheros, que funciona a la perfección".

Artigas ha lamentado que "no puede haber un repago por parte de los ciudadanos sobre el saneamiento y la depuración". "No puede ser que nosotros, con nuestras tarifas estemos gravando a los zaragozanos y que el Gobierno de Aragón les haga pagar por otro lado, siendo que Zaragoza no está incluida en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración", ha añadido.

Sin embargo, desde la DGA recuerdan aunque el ICA ha empezado a cobrar en la Comunidad no supone ningún incremento en el coste del agua para los ciudadanos, sino que es el nuevo nombre del conocido como Canon de Saneamiento, lo que los aragoneses están pagando desde el año 2002.

La novedad, según han apostillado desde el Gobierno, es que ahora en vez de cobrarlo los ayuntamientos lo hace el IAA, por lo que los usuarios del agua abonarán a cada administración las tarifas correspondientes a su competencia, es decir, los aragoneses recibirán dos recibos en vez de uno: el de su ayuntamiento por el abastecimiento (y en algunos casos, saneamiento) y el del Gobierno de Aragón por el saneamiento.