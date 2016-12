El TSJA confirma la pena de 18 años de prisión para el joven que mató a una mujer en Benabarre

Sucesos

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha rechazado el recurso planteado por la defensa del joven condenado a 18 años de cárcel por matar a una mujer en Benabarre, en 2013. El TSJA no ve pruebas de que en el momento de los hechos el acusado estuviera afectado por un trastorno psicótico que afectara a su conciencia.

Zaragoza.- El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha confirmado la pena de 18 años de cárcel para Antonio B. R., el joven condenado por matar a una mujer de 52 años en una escombrera de Benabarre al golpearle con una piedra en la cabeza. Los hechos ocurrieron el 31 de marzo de 2013.

Frente a lo manifestado por el abogado defensor, José Miguel Ballabriga, el TSJA considera que "sí se dio opción al jurado para que se pronunciara sobre el grado de afectación de la capacidad del acusado".

El veredicto del jurado "fue unánime al rechazar el padecimiento psicótico del acusado, lo que excluía cualquier pregunta sobre su trascendencia", reza la sentencia del TSJA, y "fue igualmente unánime al concluir que el acusado tiene un cociente intelectual límite, cercano al retraso mental y padecía en el momento en que agredió a Consuelo R. un trastorno esquizoide" que "no afectaba a su capacidad de comprender ni a su capacidad de querer en relación con la agresión".

Los magistrados subrayan que "no existe prueba concluyente de que en el momento de los hechos el acusado estuviera afectado por un trastorno psicótico que afectara a su conciencia o a su voluntad", como entiende la defensa. "No estaba diagnosticado previamente" y su comportamiento posterior al hecho "no es indicativo de la existencia de trastorno", del que aparecen síntomas "inequívocos" (alucinaciones) meses después.

"El que no haya una explicación o que no se haya determinado un móvil para su conducta no puede llevar a la conclusión de que por ello su conciencia y su voluntad fueran anómalas", determina el tribunal. Por todo ello no procede la aplicación de la eximente completa solicitada por la defensa, ni tampoco de la eximente incompleta.

Por otro lado, la defensa alegaba vulneración del derecho a la presunción de inocencia de su defendido en cuanto a que "no hay evidencias probatorias ni conocimiento de cómo ocurrieron los hechos". En relación a este motivo del recurso, el TSJA considera que se practicaron en el juicio "pruebas bastantes para tener por acreditados los hechos" sobre los que se asienta la apreciación de alevosía, en la muerte de Consuelo R. Pruebas cuya valoración, juntamente con las exculpatorias aportadas por el acusado, "correspondía llevar a cabo al tribunal de jurado, quien pronunció el veredicto que da lugar a la condena por asesinato".

"No cabe estimar, por tanto, vulneración alguna del principio de presunción de inocencia, sin que quepa exigir del tribunal de apelación una nueva valoración de la prueba distinta de la de primera instancia", reza la sentencia del TSJA.

