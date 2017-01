José Carlos Fuertes Rocañín

Beber alcohol perjudica seriamente la salud. Esa frase es incontrovertible desde el punto de vista sanitario. Algunos me dirán que un poco de vino en la comida no es malo, cierto, malo no es, pero tampoco especialmente recomendable desde la óptica médica, por mucho que nos lo digan algunos enólogos, nutricionistas, comerciales del ramo e, incluso, hasta compañeros médicos.